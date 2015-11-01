Воспитатель детского сада в Талдыкоргане избивала детей Полицейские Талдыкоргана возбудили уголовное дело против воспитательницы детского сада, которая подозревается в избиении детей. Факт рукоприкладства был запечатлен на видео. Накануне кадры появились в социальных сетях. Ролик сопровождается текстом одного из родителей, который возмущается происходящим. Пока идет следствие, воспитательница будет находиться под подпиской о невыезде. Добавим, что на записи, о которой идет речь, запечатлено, как воспитатель бьет рукой нескольких детей. Удары приходятся на голову и спину. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:25 в Программы

