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Воспитатель детского сада в Талдыкоргане избивала детей
Полицейские Талдыкоргана возбудили уголовное дело против воспитательницы детского сада, которая подозревается в избиении детей. Факт рукоприкладства был запечатлен на видео. Накануне кадры появились в социальных сетях. Ролик сопровождается текстом одного из родителей, который возмущается происходящим. Пока идет следствие, воспитательница будет находиться под подпиской о невыезде. Добавим, что на записи, о которой идет речь, запечатлено, как воспитатель бьет рукой нескольких детей. Удары приходятся на голову и спину.
Вчера, 17:25 в Программы » Новости, комментариев: 0

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