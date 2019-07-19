Казахстанцам предлагают установить сертификат безопасности

Вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности разъяснил, для чего нужно устанавливать сертификат безопасности, рассылаемый сотовыми операторами. Аблайхан Оспанов говорит, что сертификаты позволят населению обеспечить безопасность своих персональных данных, которые хранятся в гаджетах, когда они подключаются к интернет-ресурсам, а также не позволит посещать фишинговые сайты.

"Жителям предоставляется такая возможность по желанию, т.е вы можете устанавливать или не уста наливать этот сертификат", - сказал Оспанов. Напомним, накануне некоторые операторы сотовой связи разослали своим пользователям СМС с просьбой подключить сертификат безопасности. Сообщает Nur.kz