Горняки Карагандинской области подрались с иностранцами По факту драки горняков в Карагандинской области полиция возбудила уголовное дело. Ситуация в посёлке Жайрем, где случилась потасовка, спокойная и находится на контроле властей. Напомним, казахстанские рабочие горно-обогатительного комбината подрались со своими иностранными коллегами. Несколько человек получили ушибы. Что стало причиной конфликта — официально пока неизвестно. В полиции обещают найти зачинщиков драки. Новости, комментариев: 0 13-08-2019, 17:23 в Программы

