Двум педофилам начали проводить химическую кастрацию Двум казахстанцам, осуждённым за педофилию, уже начали проводить процедуру химической кастрации. Известно, что эти заключённые отбывают срок в тюрьмах Павлодарской и Акмолинской областей. В МВД говорят, что сначала года к этому виду наказания были приговорены 11 человек. Химическая кастрация предполагает введение препаратов, снижающих половое влечение. На эти цели из бюджета было выделено 9 миллионов тенге. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:41 в Программы

