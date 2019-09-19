Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от слова "оралман" Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от слова "оралман" в пользу термина "қандас". Такое определение от предлагает использовать в отношении казахов, вернувшихся на историческую родину. Слово "қандас" можно перевести на русский как "соплеменник". Сейчас оралманами, что в дословном переводе с казахского означает "возвращенец", называют этнических казахов, переселяющихся на родину из соседних стран. Передает агентство Тенгриньюз. Новости, комментариев: 0 19-09-2019, 18:10 в Программы

