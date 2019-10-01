Замначальника костанайского ДУИС совершил суицид Замначальника костанайского департамента уголовно-исполнительной системы Александр Глазко совершил суицид. Об этом заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Напомним, Александр Глазко умер , когда находился в командировке в Нур-Султане. В то же время в социальных сетях появились сообщения о том, что он покончил с собой в номере гостиницы. Однако тогда информацию о самоубийстве не подтвердили. Новости, комментариев: 0 1-10-2019, 13:56 в Программы

