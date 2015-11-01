Полковников полиции арестовали в Атырауской области Двух высокопоставленных полицейских задержали в Акмолинской области. Полковники Садуов и Жумалина подозреваются в присвоении или растрате вверенного имущества. Последняя в органах внутренних дел 20 лет, семь из них она руководила управлением финансового обеспечения ДП Акмолинской области. Садуов был назначен на должность заместителя начальника ДП области в апреле 2018 года. До этого занимался расследованием особо важных преступлений, был начальником управления по борьбе с организованной преступностью. Передает Tengrinews.kz Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:19 в Программы

