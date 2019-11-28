Токаев подписал закон о начальниках коррупционеров Руководители гос.органов будут подавать в отставку в случае, если их подчинённые окажутся замешанными в коррупционных преступлениях. Закон об этом сегодня подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Согласно документу, персональную ответственность за чиновников-взяточников будут нести их начальники, в том числе акимы и министры. Впрочем, президент оставил за собой право принять отставку руководителей гос.органов или разрешить им продолжить работу. Новости, комментариев: 0 28-11-2019, 18:45 в Программы

