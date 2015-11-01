КНБ приостановил деятельность букмекерской конторы "Олимп" Комитет национальной безопасности приостановил деятельность букмекерской конторы "Олимп". Компания нарушила нормы законодательства, устроив в интернете нелегальный игорный бизнес. Следствие считает, что организаторы игр получали доход и не облагали его налогом. В КНБ сообщают и о других финансовых нарушениях. Пока неизвестно, каких именно. Уже выявлены каналы нелегального вывоза денег за пределы Казахстана. Работа компаний «Only bet» и «Alpha bet» с торговой маркой БК «Олимп» приостановлена на полгода. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:47 в Программы

