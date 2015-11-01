В Туркестане отстранили начальника полиции Данияра Мейрхана

В Туркестане после задержания школьного учителя временно отстранили от работы начальника Управления полиции Данияра Мейрхана. Дело находится на личном контроле министра МВД Ерлана Тургумбаева. Как передает агентство Тенгриньюз, Данияр Мейрхан извинился перед преподавателем. Об этом сообщил аким Туркестана Рашид Аюпов. Напомним, в средней школе №15 был задержан учитель физкультуры. Выяснилось, что он, будучи дежурным, должен был, но не охранял уличный туалет.