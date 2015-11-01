Finbet подозревается в незаконной деятельности Букмекерская контора Финбет подозревается в незаконной деятельности. В ее офисах служба Служба экономических расследований провела оперативные мероприятия. Установлено, что должностные лица организации наряду с букмекерской деятельностью промышляли незаконным игорным бизнесом. Противоправный прием ставок осуществлялся в 43 заведениях в крупнейших городах и регионах страны. Ежегодный доход составлял порядка 3 млрд тенге. Все организаторы незаконного бизнеса задержаны и водворены в изоляторы. Сообщает агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:34 в Программы

