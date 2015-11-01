Самат Смаков назначен советником акима Актюбинской области Бывший капитан сборной Казахстана Самат Смаков назначен советником акима Актюбинской области. Он будет заниматься развитием футбола, - сообщает агентство Тенгриньюс. Напомню, предыдущие два сезона Самат Смаков работал гендиректором "Актобе", но неделю назад клуб объявил о его уходе. После этого фанаты запустили в соцсетях флешмоб #ВернитеСмакова, форвард "Актобе" Абат Аймбетов назвал несправедливой отставку, а вратарь Рамиль Нурмухаметов сообщил, что многие игроки задумались о смене команды. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 21:07 в Программы

