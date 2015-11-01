Минздрав РК предупредил о вспышке пневмонии в Китае Минздрав Казахстана сообщил о вспышке пневмонии в Китае. Случаи заболевания фиксируют в провинции Хубэй. 44 человека уже в госпиталях, но причина возникновения заболевания так и не установлена. Властям уже известно, что больше 100 человек находились в контакте с теми, у кого обнаружили опасный вирус, поэтому высока вероятность его распространения. Симптомы пневмонии: повышение температуры, одышка, затрудненность дыхания. В случае их обнаружения необходимо немедленно обратиться в больницу. Еще лучше: временно воздержаться от поездок в данный регион. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 17:06 в Программы

