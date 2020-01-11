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Иран случайно сбил украинский Боинг 737
Лайнер приняли за вражеский самолет. Об этом заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил. Ошибка, ставшая причиной гибели ста семидесяти шести человек, произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Глава государства, руководство вооруженных сил, а также глава МИДа страны попросили прощение за случившееся и выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
11-01-2020, 21:14 в Программы » Новости, комментариев: 0

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