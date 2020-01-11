Иран случайно сбил украинский Боинг 737

Лайнер приняли за вражеский самолет. Об этом заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил. Ошибка, ставшая причиной гибели ста семидесяти шести человек, произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Глава государства, руководство вооруженных сил, а также глава МИДа страны попросили прощение за случившееся и выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.