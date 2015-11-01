Аким Алматы пообещал избавить город от смога. Бакытжан Сагинтаев сказал, что узнал о проблемах с экологией сразу, как только его назначили на должность акима. Смог, по словам Бакытжана Сагинтаева, образуется от общественного транспорта и работы ТЭЦ. Чтобы сделать воздух чище, нужно перевести теплоэлектроцентраль с угля на газ. Это приведет к увеличению тарифов, однако здоровье людей важнее всех денег, - сказал аким Алматы.

А тем временем, уровень загрязнения воздуха в Алматы планируют проверять специальными микроавтобусами. Их оснастят оборудованием, которое будет фиксировать уровень выбросов выхлопных газов на дорогах. Об этом также сказал Бакытжан Сагинтаев. По его словам, автомобили, которые больше всего загрязняют воздух, будут отправлены на штрафстоянку. При этом, совсем не важно, чей это автомобиль и что он перевозит, - сказал аким Алматы.