Все массовые мероприятия отменили в ВКО Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил об отмене массовых мероприятий в области и попросил казахстанцев сохранять спокойствие. Такие действия необходимы в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации. По словам Даниала Ахметова медицинские организации обеспечены необходимым запасом лекарств, проводятся тренировки и обучение медиков. Также принято решение о производстве многоразовых защитных масок на базе местных предприятий. В ближайшее время в продажу поступят около 500 тысяч масок. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 13:24 в Программы

