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Казахстан изменил список стран, наиболее опасных по COVID-19

Казахстан изменил список стран, наиболее опасных по коронавирусу. В первую (самую опасную) категорию «А» входят: Китай, Иран, Южная Корея. В первой категории «Б» осталась только Италия. Во второй категории теперь находятся Германия и Испания. В третью категорию вошли Гонконг, КНДР, Швеция, Япония, Таиланд, ОАЭ, Франция, Малайзия, США, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Великобритания, Швейцария и САР. Все граждане, прибывающие в Казахстан из этих государств, должны подчиняться предписанным мерам реагирования, т.е карантин, домашнее наблюдение и так далее. Передает агентство Tengrinews.

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