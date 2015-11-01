Четвертый зараженный коронавирусом выявлен в Казахстане

Новость об очередном заболевшем сообщил официальный представитель отечественного Минздрава Диас Ахметшарип.





С его слов, четвертым по счету зараженным оказался наш соотечественник 1976 года рождения, который прибыл авиарейсом из Германии. Ему была проведена диагностика, которая подтвердила инфекцию. Сейчас пациент находится под меднаблюдением и получает лечение.





"На данный момент к этому часу у нас 4 зараженных, трое из них прилетели из Германии находятся в Алматы на стационарном лечении, также одна гражданка РК жительница Нур Султана, которая прилетела из города Милан через Москву", - Диас Ахметшарип.

Напомним, сегодня подтвердились первые два случая заражения COVID-19 у двух жителей Казахстана, которые вернулись из Германии. Известно, что их обоих разместили в инфекционном стационаре Алматы. На момент публикации их состояние оценивалось как хорошее.





Позже был подтвержден еще один случай заражения. Очередным зараженным оказалась жительница Нур-Султана, которая вернулась домой из Италии. Сообщается, что ее поместили в карантин буквально «с борта».