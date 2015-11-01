Режим ЧП введен в Казахстане Режим ЧП введен в Казахстане. Особые меры в стане начали действовать с 8 утра 16 марта до 7 часов 15 апреля. На период действия чрезвычайного положения в Казахстане введены ряд ограничений. Приостановлена деятельность крупных непродуктовых объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок и других мест с массовым скоплением людей. Кроме того, под запрет попали массовые спортивные и зрелищные мероприятия, а также семейные тои. Казахстанцам на время чрезвычайного положения нельзя покидать страну (кроме тех случаев, когда нужно лечение за границей. Также ограничен въезд в Казахстан. Новости, комментариев: 0 Вчера, 08:13 в Программы

